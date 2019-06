“E-SporTiAmo” al via la prima edizione a Capranica

NewTuscia – CAPRANICA – Sabato 22 giugno 2019 Capranica diventerà Capitale dello Sport. Il comune, in collaborazione con il CONI, che da anni sostiene opportunità di crescita educativa, ha organizzato un evento interamente dedicato alla promozione e valorizzazione di discipline sportive allo scopo di diffondere tra i giovani valori d’amicizia, di socializzazione e d’amore per uno stile di vita sano.

“E-SporTiAmo – Moving in the Night” è un progetto ambizioso, un evento finalizzato ad approfondire l’importanza dell’attività sportiva in termini educativi e di salute.

Molte le associazioni e le federazioni interessate: “ASD Gruppo Ciclistico Capranichese AVIS”, “Polisportiva Ronciglione Capranica”, “Associazione Ippica Sant’Elia”, “Tennis Academy Colle Diana”, “Virtus Capranica Basket”, “Juppiter Sport”, “Active Space” e “Active Academy”. Escursioni in mountain bike, maratonina, nuoto sincronizzato, pallanuoto, calcio, ippica, tennis, basket, ginnastica, judo, fitness, sciabola medievale, danza, aerobica aerea, allenamento funzionale e tante altre dimostrazioni sportive si susseguiranno nell’arco della manifestazione.

E-SporTiAmo non sarà solo sport: Street Food, concerti, spettacolo e intrattenimento animeranno la giornata e, a conclusione di tutto, magie e giochi di luce coloreranno il cielo.

Lo sport è uno strumento di benessere fisico, un veicolo educativo e di aggregazione sociale che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita di ciascun individuo.

Lo sport non costruisce la personalità. La rivela.

(Heywood Hale Brown)

L’appuntamento è quindi per sabato 22 giugno dalle ore 18.00 al Villaggio Sportivo Ruscelli di Capranica

Comune di Capranica

Giulia Fracassi