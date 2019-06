Sociale, il comune di Viterbo vince un bando finanziato dalla regione

NewTuscia – VITERBO – Viterbo e Frosinone sono stati selezionati dalla Regione come vincitori di un bando sostenuto anche dai fondi europei. L’assessore Antonella Sberna ha spiegato in una conferenza questa mattina come l’obbiettivo del progetto con cui ha vinto il bando si basi sull’aiutare le famiglie in difficoltà finanziarie, sulla creazione di strutture adeguate.

I fondi verranno utilizzati per la realizzazione di un complesso di accoglienza notturna e uno per quella prolungata fino ad un massimo di tre anni per poter reinserire nella società chi si trova in gravi difficoltà economiche. A beneficiarne saranno comunque anche altre associazioni locali come la Caritas, per distribuire un kit di contenente vestiario e alimenti e per finanziare servizi volti ad assicurare i servivi medici di base e il servizio anagrafe per gli stranieri.

Gran parte delle misure saranno attivate entro il 31 dicembre del prossimo anno, al termine di scadenza per non perdere il finanziamento.

Presenti alla conferenza il sindaco Arena e Carmine di Filippo il project .