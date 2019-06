San Gemini, riapertura del parco della Fonte

NewTuscia – SAN GEMINI – Domenica 16 giugno alle ore 10 riapre il Parco della Fonte di San Gemini che torna, dopo un anno, ad essere un’oasi di verde fruibile per tutto il periodo estivo per chi vorrà passare una giornata en plein air. Per festeggiare l’avvenimento, sono previsti nel pomeriggio eventi musicali e di danza.

La riapertura è stata possibile grazie al rinnovo del contratto di comodato d’uso gratuito fra la Pro

Loco e l’attuale proprietario del Parco. Riprenderà anche la mescita delle acque minerali Sangemini e Fabia dalle cannelle che si trovano all’interno del Parco.

Diverse associazioni parteciperanno con varie attività in questa seconda stagione estiva: dal tiro con l’arco antico al soft air, dalle bocce al minigolf, unico in Italia.

Inoltre ci saranno attività all’insegna della cultura, della musica e del divertimento. Incontri con gli autori, reading di poesie e appuntamenti danzanti: dal jazz al latino-americano, dal liscio alla dance anni ’70, ’80 e ’90.

Numerosi anche gli eventi per i più piccoli: caccia al tesoro, campus estivi e escursioni guidate.

Ci sarà spazio anche per le discipline olistiche come yoga e shiatsu e degustazioni di prodotti tipici del territorio.

L’ingresso a tutte le aree del Parco sarà possibile dalle 9 e 30 alle 19, dal martedi’ alla domenica fino al 1°ottobre.

Ulteriori informazioni sul calendario delle attivita’ per la stagione estiva 2019, saranno pubblicate sul sito internet www.prolocosangemini.it