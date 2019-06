I neo campioni regionali Under 15 gold della Stella Azzurra premiati dal sindaco Arena

NwTuscia – VITERBO – L’importanza del successo ottenuto dai ragazzi della Stella Azzurra Viterbo nel campionato Under 15 Gold, non è passato inosservato tra le istituzioni locali.

Ieri sera infatti il sindaco di Viterbo Giovanni Arena ha voluto invitare in sala consiliare i neo campioni regionali, accompagnati da staff, dirigenza e genitori, per conoscerli e consegnargli, da parte del Comune, una targa a ricordo del prestigioso traguardo raggiunto.

“Ringrazio voi, la società e le vostre famiglie per questo successo – ha detto Arena rivolgendosi ai ragazzi. Lo faccio a nome mio personale, dell’Amministrazione e della Città, fiera di un successo sportivo che porta in alto, in tutta la regione, i colori di Viterbo. Il vostro risultato è frutto di impegno, volontà, capacità e sacrificio e va anche collegato a quella importante collaborazione tra Stella Azzurra ed ANTS, a dimostrazione che i progetti comuni e condivisi portano sempre ottimi risultati”.

Il presidente della Stella Azzurra Giorgio Ricci ha ringraziato Sindaco ed Amministrazione, sottolineando come questo risultato di livello regionale, in un campionato di qualità come quello di fascia Gold, rappresenti un primo passo verso quella crescita che vuole portare in futuro i propri giocatori, provenienti dal vivaio locale, a vestire la maglia della prima squadra.

Maria Chiara Scaramuccia, coach di questa stagione vincente, ha poi voluto riconoscere ai propri ragazzi la notevole qualità messa in campo in tutto l’arco della stagione e soprattutto in una fase finale dove hanno dimostrato grande crescita e piena consapevolezza delle loro potenzialità. Il coach ha voluto anche complimentarsi per i risultati scolastici di un gruppo che è risultato tanto bravo nello sport come negli impegni di studio.

Una bella serata, un meritato riconoscimento ai giovani biancostellati, un bellissimo successo per il basket giovanile viterbese ed un arrivederci, magari con identico risultato, all’anno prossimo.

Ufficio stampa Pallacanestro stella Azzurra Viterbo – ANTS Viterbo