Marco Mengoni, in 10 anni 50 dischi di platino

NewTuscia – RONCIGLIONE – “10 anni che passano leggeri come piuma, 30 anni che un lampo gli fa un baffo, 50 platini che invece pesano perché mi ricordano quanto avete camminato e state ancora camminando al fianco della mia musica, delle mie idee e delle piccole e grandi rivoluzioni”.#Mengoni50Platino

E’ Marco Mengoni da record. Quello sopra è il suo post per celebrare i 50 dischi di platino in 10 anni. L’ultimo l’ha ottenuto, per la sesta volta, con “Guerriero”, hit del 2014 che continua a c ollezionare vendite su vendite. L’ultimo album “Muhammad Alì” è invece già disco d’oro.

Marco Mengoni non ha avuto mai nessun calo nelle vendite ma, soprattu to, è rimasto nei cuori di milioni di fans per la sua genuinità e simpatia. Al tempo stesso Marco è tornato spesso a Ronciglione per stare in mezzo alla sua gente e per motivi professionali. L’ultimo motivo in ordine di tempo è stato il video di “Muhammad Alì”, che ha coinvolto direttamente gli stessi ronciglionesi nelle riprese.

Come riportato dalla stampa nazionale Marco Mengoni è stato celebrato dai suoi fans con l’hashtag #Mengoni50Platino e tanto affetto.

Mengoni intanto sta per tornare sui palchi con il “Fuori Atlantico attraverso la bellezza”, ossia 5 spettacol speciali in location d’autore.

Che dire, un Marco Mengoni di … platino…in ogni senso!