Confartigianato presente alla prima edizione di “Soriano Street Boulder”

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Il comitato locale di Soriano nel Cimino di Confartigianato, in collaborazione con Confartigianato Imprese di Viterbo, la segreteria nazionale di Ancos Confartigianato, il Comune di Soriano nel Cimino ed altre associazioni attive sul territorio, parteciperà sabato 15 giugno alla prima edizione di Soriano Street Boulder con un proprio stand in piazza Marconi, al fine di promuovere le attività svolte dall’associazione al servizio delle imprese e dei cittadini.

Sarà anche un’occasione per incontrare gli associati del territorio e confrontarsi sulle problematiche del settore delle piccola e media impresa e riguardo alle ultime novità legislative, con particolare attenzione alle discusse misure in tema di bonus, ecobonus e sismabonus su cui Confartigianato ha già espresso le proprie perplessità.

Insieme ai membri del comitato locale, sarà presente allo stand il responsabile del patronato Inapa, dottor Riccardo Cuccodoro, che da anni si occupa dello sportello di Soriano. Anche in questa occasione Confartigianato, main sponsor della manifestazione, sarà presente all’iniziativa non solo come semplice associazione di categoria, ma anche e soprattutto come forza promotrice della crescita del territorio.

Il presidente del comitato locale

Confartigianato Soriano nel Cimino

Michael del Moro