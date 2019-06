Acquedotto comunale, proseguono i lavori a Corchiano

NewTuscia – CORCHIANO – Si aggiorna la popolazione che, grazie alla segnalazione di un cittadino, la Talete è riuscita a intercettare la rottura dell’Acquedotto Comunale su via Civita Castellana a ridosso del ponte.

Purtroppo l’intervento di ripristino in emergenza non è riuscito a risolvere il problema che sembra essere abbastanza importante.

I lavori riprenderanno domani mattina alle ore 6.00 e sicuramente dovranno prevedere la completa interruzione della distribuzione idrica per alcune ore su via Civita Castellana.

L’Amministrazione Comunale di Corchiano