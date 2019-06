Trevignano Romano, simposio “Legalità, territorio e impegno sociale”

NewTuscia – TREVIGNANO ROMANO – Domenica 16 giugno ore 18,00 presso presso il palco stabile attiguo alla Piazza Vittorio Emanuele III, si terrà un importante Simposio dal titolo: “Legalità, territorio e impegno sociale”. Nel corso del Simposio oltre gli interventi del Sindaco, Claudia Maciucchi, dell’Assessore alle Politiche Scolastiche Alessia Simeoni, e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, Avvocato Paolo Mastandrea, si avvicenderanno come relatori Don Antonio Coluccia, Sacerdote e Fondatore dell’opera Don Giustino e il Colonnello Sergio De Caprio “Capitano Ultimo”, Presidente del Sindacato Sim Carabinieri.

L’autore e giornalista della BBC, David Willey, sarà il moderatore del Simposio.

L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia per la concessione di n.2 crediti formativi validi per la formazione continua degli Avvocati.