Narni, domani città celebra Liberazione da nazifascismo

NewTuscia – NARNI – Si celebra domani, 13 giugno, il giorno della liberazione della città dal nazifascismo da parte degli alleati. Il programma inizierà alle 11 con la deposizione della corona sulla lastra commemorativa appoggiata ad un cippo di cemento in ricordo di due giovani sacrificatisi per la patria. Si tratta di Giuseppe Marivittori ed Ernesto Rotini che il 13 giugno del 1944 morirono nell’intento di far brillare una delle mine antiuomo lasciate dai nazisti sul ciglio della strada di Capitone per impedire il passaggio degli alleati. “La nostra comunità – dichiara il sindaco Francesco De Rebotti – ogni anno li ricorda con affetto e gratitudine”.

Rotini e Marivittori avevano il compito di liberare la strada agli alleati che si dirigevano verso il Nord Italia per proseguire l’opera di liberazione, ma rimasero uccisi a seguito dell’esplosione dell’ordigno nascosto sotto terra.