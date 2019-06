Francesco Punzi è il nuovo allenatore della Flaminia Calcio Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Oggi pomeriggio è stato presentato allo Stadio Madami dalla società rossoblù rappresentata dal Presidente Francesco Bravini, il diesse Gigi Coni, il diggi Massimo Petroni, alla stampa e ai tifosi.

Il tecnico romano guiderà pertanto la squadra nel dodicesimo campionato di serie D consecutivo.

Francesco Punzi ha allenato nella sua carriera, il Torrimpietra, Tanas Casalotti, Palestrina, Albalonga, Real Pomezia, Rieti e l’UniPomezia e nella passata stagione la Vis Artena in serie D.

“ E un tecnico determinato e ambizioso – ha detto il presidente Francesco Bravini – abbiamo gli stessi obiettivi che sono quelli di regalarci nella prossima stagione delle belle soddisfazioni. Alimenta nei giocatori il senso di appartenenza necessario per raggiungere traguardi importanti”.

Queste le prima parole di Punzi: “Inizia per me un nuovo capitolo della mia vita calcistica e ne sono entusiasta. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il Presidente e i dirigenti della Flaminia hanno riposto in me. Ho scelto questa società per la serietà e l’ambizione del progetto. Mi ha colpito in particolare la chiarezza e la voglia di portare da parte della società questa squadra dove merita. E’ stato costruito uno staff di lavoro al quale non piace fare proclami sugli obiettivi da raggiungere, ma che crede nel lavoro quotidiano “.

Dello staff fanno parte, Vice Fabrizio Tiberti, Preparatore atletico Cristian Quercioli, preparatore portiere Morgan Croce.

Il direttore sportivo Gigi Coni ha aggiunto: «Riteniamo che mister Francesco Punzi, sia la persona ideale per raggiungere i nostri obiettivi stagionali, che sono quelli di disputare un campionato di buon livello, si porta in dote buoni risultati ottenuti nelle ultime stagioni».

Alla conferenza stampa era presente il calciatore di Civita Castellana del Sassuolo Leonardo Sernicola che ha esordito in serie A nella stagione appena conclusa.