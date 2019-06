Evento a Fabrica il Volo della colomba

NewTuscia – FABRICA DI ROMA – Ci siamo nuovamente, con l’avvicinarsi del solstizio d’estate, ovvero il 21 Giugno, si ripete a Fabrica di Roma l’appuntamento degli appassionati, degli studiosi e degli amanti della storia e di Falerii Novi , con il fenomeno solare del “ volo della colomba”. Uno spettacolare avvenimento che avviene egli equinozi ed ai solstizi, ma che ha il momento più favorevole proprio a Giugno. Quando all’alba, che quest’anno sarà alle 5,34 , si manifesta, con un raggio di luce che nasce dall’oculo quadrilobato dell’abside centrale della chiesa di S. Maria di Falleri l’immagine di una colomba che poi prende il volo e gire per buona parte della chiesa, suscitando ammirazione e meraviglia nelle persone presenti.

Un fenomeno che fu scoperto alcuni anni fa da due appassionati locali e che dopo diverse documentazioni fotografiche è diventato un appuntamento fisso per i cultori e per coloro che seguono con interesse le cose insolite e per certi versi anche misteriose della monumentale chiesa cistercense sita a Fabrica di Roma, nel sito archeologico di Falerii Novi. Chiunque potrà partecipare all’evento, avendo rispetto per la chiesa consacrata, soltanto presentandosi con puntualità e osservando le buone maniere di parcheggiare l’auto nella vicina strada asfaltata e facendo a piedi un centinaio di metri fino alla chiesa.

L’evento al culmine sarà intorno alle 6,15 quando il sole sarà completamente alzato all’orizzonte. Sono ammesse fotocamere ed è possibile girare video, soltanto se non professionali od a scopo di lucro. La gestione dell’evento è a cura dell’Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Fabrica di Roma, eventuali chiarimenti possono essere chieste telefonando allo 0761/569001 chiedendo appunto, dell’Uff. Cultura-Turismo oppure alla e-mail cultura@comune.fabricadiroma.vt.it . Ovviamente in caso di cielo coperto o di maltempo l’evento sarà sospeso e l’appuntamento rimandato al 21 settembre od al 21 Dicembre 2019