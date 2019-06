Consegnati attestati RSPP Modulo A agli studenti dell’ I.T.T. “Da Vinci”

NewTuscia – VITERBO – Alla presenza del dott. Augusto Quercia Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL), sono stati consegnati gli attestati per il riconoscimento del modulo A per Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione, agli studenti dei corsi di Costruzioni Aeronautiche, Informatica e Energia dell’Istituto Tecnico Tecnologico “L. Da Vinci” di Viterbo. Il corso, coordinato dal Prof. Ranieri Geronzi, del tutto gratuito, ha avuto una durata triennale per un totale di 32 ore di aula e di visite aziendali, ed è un fiore all’ occhiello dell’Istituto guidato la Dirigente Scolastico Prof. Luca Damiani, che mette la sicurezza sui luoghi di lavoro ai primi posti nella formazione degli studenti.

L’ Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, nella persona del dott. Quercia, ha messo a disposizione i propri tecnici-ispettori, che vivono quotidianamente il tema della sicurezza sul lavoro, i quali hanno condiviso con gli studenti la propria esperienza, per formarli, sensibilizzarli e orientarli in un tema tanto delicato ma importante per coloro che saranno i lavoratori del domani. Parole di apprezzamento da parte della vicaria Prof. Vera Brodo per la disponibilità dell’Azienda Sanitaria Locale e un augurio a continuare su questa strada.

I ragazzi in questi tre anni hanno maturato e interiorizzato la consapevolezza di lavorare sempre con la cultura della sicurezza, evitando situazioni di pericolo, utilizzando i principali DPI che anche la scuola mette a disposizione per le attività laboratoriali. Durante il periodo di formazione c’è stata anche la possibilità di visitare un’importante azienda come la CEME di Tarquinia, dove è stato realizzato un workshop sul tema della sicurezza; in quest’occasione i ragazzi, confrontandosi con i responsabili produttivi e con le maestranze dell’azienda, hanno potuto toccare con mano come un’azienda operante nel campo della meccanica, affronta e risolve le problematiche connesse con la sicurezza sul lavoro. E’ il secondo anno che l’ ITT “Da Vinci” rilascia questa certificazione ai propri studenti, con un progetto che si integra anche nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ Orientamento (PCTO) di nuova emanazione, che hanno sostituito la così detta Alternanza Scuola Lavoro.

Il video della manifestazione è disponibile al https://youtu.be/rkiUK4BJSQY