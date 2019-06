Sanità; disostruzione, Giannini (Lega): “Passi importanti per la mia proposta di legge”

NewTuscia – ROMA – “La proposta di legge da me presentata come primo e unico firmatario per promuovere e incentivare la diffusione di manovre salvavita in ambito extraospedaliero mediante percorsi formativi e informativi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree, di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare, ha avuto oggi un’importante accelerazione nel corso della commissione sanità”.

Lo afferma il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. “Questo testo – aggiunge – nato lo scorso febbraio per via dell’ennesimo fatto di cronaca che interessò una bambina di appena due anni soffocata da un residuo di banana, mira ad estendere la platea a cui sono destinati gli interventi. Si passa infatti dal personale docente e non docente delle scuole (ivi compresi asili nido e scuole dell’infanzia), nonché dagli addetti alla ristorazione e alla sicurezza dei centri commerciali e dei luoghi frequentati da bambini”.

“Ringrazio – ha concluso Giannini – la maggioranza che guida la Regione per aver ‘sposato’ questa causa e per aver contribuito a fissare, oggi, ulteriori accorgimenti al Testo. A questo punto, mi auguro che possa trovare presto il favore di tutta l’Aula”.