Presentazione dei progetti viandante e lo spazio del cielo

NewTuscia – VITERBO – Il 13 giugno alle 16.30 presso la Sala Regia del Comune di Viterbo si terrà la conferenza di presentazione dei progetti di arte contemporanea dell’Accademia Nazionale di San Luca e di Coopculture finanziati dalla Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso Pubblico regionale Arte sui Cammini.

Tra i 7 progetti selezionati dalla Regione su tutto il Lazio, due interessano il territorio comunale di Viterbo:

Viandante, promosso dall’Accademia Nazionale di San Luca e curato da Barbara Reggio, prevede gli interventi di Andrea Aquilanti nel passaggio pedonale di Via Marconi e di Leonardo Petrucci nell’area termale delle Piscine Carletti, siti disposti entrambi lungo la via Francigena nel nord. Le due opere di Andrea Aquilanti, inserite nel contesto di un’importante riqualificazione urbana, riflettono sul concetto di itinerario spirituale attraverso la riproposizione di un movimento reale o suggerito, grazie all’uso della videoproiezione e dell’interazione con i passanti e intessono un rapporto con la città di Viterbo, la cui cinta muraria antica è riproposta in quattro lunghi disegni a stampa.

L’opera di Leonardo Petrucci prosegue l’idea di questa tensione motrice sintetizzando l’eredità storica e culturale della via Francigena in una grande scultura in travertino attraversabile dai visitatori, sulle cui facciate sarà inciso il primo documento che ha consentito l’identificazione di questo Cammino. Uno scavo archeologico preventivo dell’area termale ha fatto emergere delle significative preesistenze di epoca romana che contribuiscono ad arricchire ulteriormente il nesso culturale che lega l’intervento contemporaneo alla storia stratificata di questo territorio.

Lo spazio del cielo, promosso da Coopculture in collaborazione con Arci Viterbo, è un percorso ad anello lungo i due tracciati della Francigena tra Viterbo, Vetralla, Sutri e Caprarola. Il progetto prevede gli interventi di Alfredo Pirri presso la guardiola delle Ex Terme Inps, di Elena Mazzi al Fossato Callo a Vetralla, di Teodosio Magnoni a Sutri e di Matteo Nasini nell’area di lancio dei deltaplani all’interno della Riserva del Lago di Vico, a Caprarola. Le opere, lungo questo percorso ad anello, orientano il passo, illuminano il percorso come lanterne, risuonano nel paesaggio, sono stazioni che segnano sempre un confine, l’arrivo in un centro abitato, il varco di un limite, l’inizio di una nuova fase del cammino. Lanterna Termale di Alfredo Pirri è un intervento che riqualifica una porzione delle Ex Terme INPS, trasformando la vecchia guardiola in una lanterna, la scultura di Elena Mazzi riflette sulle trasformazioni geologiche del territorio all’interno di un progetto integrato di risistemazione dell’area naturalistica del Fossato Callo nei pressi del Foro Cassio a Vetralla, Torre Tuscia di Teodosio Magnoni rielabora le architetture del territorio e le bucature delle necropoli in versione contemporanea attraverso una scultura che si integra col paesaggio. Infine i Risuonatori eolici di Matteo Nasini, posizionati nei pressi dell’area di lancio dei deltaplani all’interno della Riserva del Lago di Vico, intercettano i venti e producono un canto del paesaggio, un’armonia naturale che amplifica le suggestioni del paesaggio.

La conferenza del 13 giugno prevede la partecipazione degli artisti coinvolti, dei curatori dei progetti e il saluto di Laura Allegrini per il Comune di Viterbo e degli amministratori di Vetralla, Sutri e Caprarola, della Riserva Naturale del Lago di Vico e un rappresentante della Regione Lazio. Interverranno inoltre Simone Quilici, funzionario dell’area Valorizzazione del Patrimonio culturale della Regione Lazio e i docenti dell’Università degli Studi della Tuscia Elisabetta Cristallini di Storia dell’arte contemporanea e Stefano Pifferi di Letteratura italiana, con l’obiettivo di inquadrare gli interventi dal punto di vista storico e artistico e con particolare riferimento ai cammini spirituali e alla storia della letteratura di viaggio.

Saluti

Laura Allegrini, Assessore ai lavori pubblici e al Centro Storico del Comune di Viterbo

Saluti degli amministratori dei Comuni di Vetralla, Sutri e Caprarola

Daniela Boltrini, Presidente Riserva Lago di Vico

Rappresentante della Regione Lazio

Segni contemporanei lungo i percorsi spirituali

Simone Quilici, Funzionario area Valorizzazione del Patrimonio culturale della Regione Lazio

Elisabetta Cristallini, docente di Storia dell’Arte Contemporanea, Università degli Studi della Tuscia

Stefano Pifferi, docente di Letteratura italiana, Università degli Studi della Tuscia

I progetti

Viandante, Accademia Nazionale di San Luca

Gianni Dessì, accademico, Presidente per il biennio 2017-2018

Barbara Reggio, curatore del progetto

Andrea Aquilanti, artista

Leonardo Petrucci, artista

Archeomatica, Società di servizi innovativi per l’archeologia

Lo spazio del cielo, Coopculture

Marco Trulli, curatore del progetto

Saverio Verini, curatore

Alfredo Pirri, artista

Elena Mazzi, artista

Matteo Nasini, artista

Teodosio Magnoni, artista

Roberta Postiglioni e Stefania Fieno, direttore dei lavori

Arte sui Cammini Viterbo