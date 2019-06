Federbalneari Roma Nord: congratulazioni a Giulivi e Tedesco

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – All’indomani dell’esito elettorale come Federbalneari Litorale Nord, unitamente ai nostri coordinamenti dei comuni di Santa Marinella, Civitavecchia, Tarquinia e Montalto di Castro, vogliamo esprimere le nostre più vive congratulazioni ad Alessandro Giulivi ed Ernesto Tedesco, rispettivamente nuovi Sindaci di Tarquinia e Civitavecchia, ed a tutti i nuovi Consiglieri comunali.



Auguriamo ai due Primi Cittadini un proficuo lavoro nell’interesse delle comunità che sono chiamati ad amministrare, in un ruolo estremamente importante e delicato e, oggi più di sempre, pieno di difficoltà. Ogni giorno, infatti, le Amministrazioni comunali garantiscono servizi e prestazioni essenziali per le persone, le famiglie e le imprese, con competenza e passione civile. Per questo cogliamo l’occasione per ringraziare gli amministratori uscenti per il lavoro e la collaborazione messi in campo in questi anni.

Siamo certi che Giulivi e Tedesco sapranno svolgere una preziosa azione per il territorio e i cittadini sia di Tarquinia, meravigliosa città che vive di turismo e che deve essere valorizzata al meglio e sia di Civitavecchia, che è sempre più il centro nevralgico dello sviluppo economico e turistico del litorale a nord di Roma, così come siamo certi di avviare una proficua collaborazione con le nuove Amministrazioni già dall’immediato futuro, soprattutto sul piano della pianificazione e dello sviluppo delle coste e del turismo: elementi, questi, che sono da sempre al centro dell’attività di Federbalneari.

Federbalneari Litorale Nord

Federica Abatelli