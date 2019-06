84enne cade da un ponticello a Sant’Eutizio: salvo per miracolo

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Fa un volo di 4 metri cadendo da un ponticello a Sant’Eutizio, frazione di Soriano nel Cimino. E’ successo verso le 12.30 ad un uomo di 84 anni in strada provinciale 33. Ancora da chiarire i motivi per cui l’uomo si è sporto.

Sono subito dopo partite le richieste di soccorso per l’uomo che è stato portato in salvo dal personale sanitario del 118 in eliambulanza dopo l’intervento dei Vigili del fuoco che lo hanno recuperato mettendolo in una barella mobile e lo hanno issato.

Le sue condizioni non sarebbero gravi essendo cosciente.

Sul posto i Carabinieri di Soriano nel cimino che stanno procedendo alla ricostruzione dei fatti.