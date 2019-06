Trevignano Romano, inaugurazione “Sportello di ascolto e orientamento”

NewTuscia – TREVIGNANO ROMANO – Anche a Trevignano Romano, cittadina del lago di Bracciano, sarà attivato lo “SPORTELLO DI ASCOLO E ORIENTAMENTO”, specializzato in prevenzione, informazione, sostegno, mediazione familiare, consulenza legale e psicologica rivolto gratuitamente alla cittadinanza.

L’Associazione “UMANITARIA TREVIGNANESE ONLUS”, che ha alle spalle una esperienza venticinquennale e l’associazione anguillarina “DIRITTI CITTADINANZA DEL LAGO” con delibera della GIUNTA COMUNALE hanno ricevuto il patrocinio per operare nel comune Trevignanese.

I responsabili delle due associazioni e promotori dell’iniziativa, già impegnati dal 2017 nella sedi di Anguillara Sabazia, dott. Alberto Tabellini (UMANITARIA TREVIGNANESE) e dott.ssa Simonetta D’Onofrio (DIRITTI CITTADINANZA DEL LAGO) commentano così il grande risultato: “Per le due associazioni, esperienza dopo esperienza, è avvenuta una saldatura, un legame strutturale che ha contribuito a creare una sinergia tra le diverse figure che operano nell’ambito delle consulenze specialistiche. Già quando abbiamo aperto lo sportello patrocinato dal comune di Anguillara Sabazia, abbiamo dovuto affrontare diverse situazioni, alcune criticità, che ci permettono oggi di rivendicare orgogliosamente l’idea, di avere adottato ed interpretato un moderno concetto di società civile, in un momento così delicato per i cittadini italiani, dove è presente una crisi economica e vengono meno alcuni punti di riferimento nelle famiglie italiane. Ringraziamo il sindaco Claudia Maciucchi, l’assessore ai servizi sociali, Chiara Morichelli e tutta la Giunta che ha contribuito alla riuscita dell’apertura, formalizzando questo passaggio, così delicato e complesso”.

L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato per sabato 15 giugno, alle ore 17, presso la sede dell’associazione “UMANITARIA TREVIGNANESE ONLUS”, Via Mosca 42 a Trevignano Romano. Verrà presentato il progetto con un incontro specifico dal titolo “Modelli, strumenti e strategie per rilanciare il territorio con la solidarietà e la coesione: sportello di ascolto e orientamento”. L’obiettivo è stimolare l’avvio di una riflessione ampia con tutti gli attori coinvolti nel territorio, presentare anche esperienze concrete, case history che hanno potuto beneficiare dei servizi offerti alla cittadinanza dallo sportello.