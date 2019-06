Primo Appuntamento per la Mostra Mercato AgriTuscia a Ronciglione, in calendario dal 13 al 16 Giugno

NewTuscia – RONCIGLIONE – Su un percorso che si snoda all’interno dell’Area adibita alla cultura delle Nocciole dalla Azienda Holding (zona artigianale), 200 aziende esporranno il meglio della loro produzione per quanto riguarda macchine e attrezzature per l’agricoltura professionale/hobbistica e l’attività edile, prodotti gastronomici, abiti ed accessori da lavoro e per il tempo libero, commerciali, animali da cortile, sementi e mangimi, piante ed accessori vari.

A fare da cornice alla manifestazione, numerose performance itineranti di artisti di strada coinvolgeranno ed appassioneranno il pubblico presente all’evento.

Fra gli eventi in programma:

– Aziende agricole con la loro fattoria didattica

– Pony con Battesimo della Sella

– Mostra Canina a cura della I.C.U. con Andrea Vignale

– Conferenza sulla produzione della Nocciola “Oro della Tuscia”

– Conferenza Dott.ssa Mango sulla Sicurezza Alimentare

– AIDA con la promozione per l’IPPOTERAPIA.

L’evento, che si svolgera’ nei giorni del 13-14-15-16 Giugno dalle ore 10.00, vuole essere, anche, una vetrina delle eccellenze alimentari del made in Italy, dove i visitatori potranno degustare ed acquistare prodotti enogastronomici, ottimi vini e birre.

L’enogastronomia del Centro Italia sarà ben rappresentata a Ronciglione da produttori che esporranno le eccellenze del loro territorio, con un’ampia partecipazione di aziende provenienti dalle aree colpite dal sisma.

La manifestazione di Ronciglione dedicherà ampio spazio anche alle soluzioni più innovative nel campo delle energie rinnovabili, proposte anche da costruttori esteri.

Ronciglione Viale V Giugno (zona artigianale)

13 – 14 – 15 – 16 Giugno 2019

INGRESSO LIBERO

Per informazioni: 327/1945716