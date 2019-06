Tutto esaurito per Roberto Saviano a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Viterbo accoglie Roberto Saviano con un tutto esaurito ad una settimana dall’arrivo dell’autore di Gomorra: Teatro Caffeina comunica che da alcune ore sono terminati i biglietti in vendita per “In mare non esistono taxi”, che vedrà l’autore e giornalista sul palco di via Cavour il prossimo martedì 18 giugno alle ore 21.

Per l’organizzazione di Caffeina è il modo migliore per iniziare un festival 2019 che si annuncia ricco di sorprese: nei prossimi giorni i primi annunci degli altri grandi ospiti attesi a Viterbo.