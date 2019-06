Consiglio comunale a Civita Castellana e a Tarquinia

NewTuscia – Dopo i risultati dei ballottaggi a Civita Castellana e Tarquinia, si conoscono i nomi dei componenti delle consigli comunali delle rispettive città.

Trionfa a Tarquinia Alessandro Giulivi. In consiglio siederanno i seguenti membri: Luigi Serafini, Betsi Zacchei, Matteo Costa (Noi con Tarquinia), Mauro Bonifazi, Martina Tosoni, Federica Guiducci, Roberto Benedetti, Stefano Zacchini (Lega) e Ricci Federico, Ada Iacobini (Futura) per la maggioranza. Gianni Moscherini (Tarquinia capitale dell’Etruria), Sandro Celli, Enrico Leoni (Democratici per Tarquinia), Alberto Riglietti (FdI), Andrea Andreani (M5s) e Maurizio Conversini (Movimento civico) all’opposizione.

Per quanto riguarda Civita Castellana, insieme al sindaco Franco Caprioli ci saranno per la maggioranza Andrea Sebastiani, Valerio Turchetti, Carlo Angeletti, Angela Consoli, Paola Goglia, Massimo Carpenti, Giulia Pieri, Alberto Sacchi (Lega), Alberto Cataldi, Luca Giampieri (FdI). Mentre all’opposizione saranno presenti Antonio Zezza, Simone Brunelli (Pd), Maurizio Selli, Maurizio Serafinelli (M5s), Domenico Parroccini (FI), Yuri Cavalieri (Rc).