Ballottaggio a Civita Castellana, i ringraziamenti di Andrea Sebastiani

CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il grande risultato elettorale del ballottaggio di ieri 9 Giugno, non posso che fare una serie di sentiti ringraziamenti: oltre che a tutta la cittadinanza ed agli elettori che ci hanno supportato, a Valerio Turchetti, insieme al quale ho creato un grande gruppo, credendo in questo progetto sin dall’inizio; ai dirigenti della LEGA Senatore Umberto Fusco ed Enrico Maria Contardo, che ci hanno dato la loro fiducia e si sono sempre dimostrati presenti e disponibili; agli addetti stampa e social Glenda Paternesi e Davide Gradassai; all’intera squadra della LEGA Civita Castellana, composta da persone serie, oneste, capaci, volenterose, con cui abbiamo messo le basi per costruire un percorso futuro, nonché ai nostri alleati Fratelli d’Italia.

Voglio ovviamente fare tantissimi complimenti ed un grosso in bocca al lupo al nostro nuovo Sindaco Franco Caprioli.

Un ringraziamento anche al segretario del PD Simone Brunelli, unico avversario politico che, appena appreso l’esito delle elezioni, è venuto in Piazza Matteotti a congratularsi.

Ci metteremo subito al lavoro per Civita Castellana, confidando nel costante dialogo con i cittadini e con gli altri membri del Consiglio comunale, nell’ottica del raggiungimento di un obiettivo che sicuramente è nell’interesse di tutti: risollevare il nostro amato paese, passando DALLE PAROLE AI FATTI.

ANDREA SEBASTIANI – REFERENTE LEGA SALVINI LAZIO CIVITA CASTELLANA