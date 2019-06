Vetralla Servizi Srl, concluso consiglio comunale aperto alla cittadinanza

NewTuscia – VETRALLA – Si è concluso il Consiglio comunale aperto alla cittadinanza sulla Società Partecipata Vetralla Servizi srl. Un incontro decisamente positivo e collaborativo alla presenza di tutti i consiglieri d’opposizione, in cui si è analizzato il percorso che ha portato all’affidamento dei nuovi servizi ( l’asilo nido e la Casa Famiglia di prossima apertura nel territorio del Comune di Vetralla) e all’assunzione di nuovo personale. Ricordiamo che il fatturato raggiunto dalla società partecipata ammonta a quasi 1 milione e duecentomila euro, ben oltre la soglia minima di 1 milione di euro(che ne avrebbe determinato la chiusura a seguito della Legge Madia).

L’amministrazione ha pertanto manifestato profonda soddisfazione per il percorso intrapreso e il risultato raggiunto, sia per essere riuscita in questo modo a mantenere i posti di lavoro già presenti, sia per aver incrementato il personale attraverso nuove assunzioni a cui affidare i nuovi servizi .

Dispiace per l’assenza del consigliere Zelli Giulio( per impegni improrogabili presi in precedenza) e degli attivisti della sua Lista, soprattutto a seguito delle innumerevoli strumentalizzazioni da loro innescate sui social, creando allarmismi infondati e timori tra il personale. Sarebbe stato opportuno chiarire ed analizzare la situazione nella giusta sede, come è stato fatto oggi con tutti gli altri consiglieri d’opposizione. A tal proposito un ringraziamento particolare ai consiglieri di minoranza presenti perché tutti insieme hanno condiviso l’indirizzo e l’obiettivo di valorizzare una risorsa che è a servizio di tutti i cittadini vetrallesi.

AMMINISTRAZIONE COMUNE VETRALLA