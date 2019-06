Suicidio a Montefiascone, oggi i funerali

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Si terranno oggi, nella Basilica di San Flaviano, alle 16, i funerali della donna di 55 anni che si è suicidata a Montefiascone.

Nella serata di giovedì, intorno alle 20.00 il 118 è intervenuto nella cittadina insieme ai carabinieri, trovando, nella sua abitazione, una donna di 55 anni, a terra, con accanto un fucile da caccia.

Non ha lasciato biglietti che spiegassero il gesto, ma l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di non aver retto al dolore per la morte del marito, avvenuta pochi giorni prima.