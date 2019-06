Zingaretti in visita a Civita Castellana accanto al candidato sindaco Tonino Zezza

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Ieri, la presenza a Civita Castellana di Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio nonché Segretario del Partito Democratico, ha confermato la stretta vicinanza al candidato sindaco Tonino Zezza.

Vista la calorosa accoglienza riservata a Nicola Zingaretti, dalle numerosissime persone che hanno assistito al suo intenso comizio, appaiono ancor più ridicoli alcuni commenti apparsi sui social che ironizzavano fin troppo superficialmente, riferendosi ai manifesti che pubblicizzavano l’evento di ieri ed illustravano come la Regione Lazio fosse vicina al candidato sindaco Zezza. Quei commenti che alludevano alla creazione di un mero montaggio fotografico, sono stati così smentiti dall’evidenza.

Il Presidente Zingaretti ha messo in risalto l’importanza dei valori basilari della nostra convivenza , dei principi fondamentali della democrazia ovvero i valori della famiglia, dell’educazione, della scuola, della solidarietà. Presenti al comizio in via Gramsci, anche il dirigente di partito Alessandro Mazzoli, il consigliere regionale Enrico Panunzi e l’assessore regionale alle Politiche sociali Alessandra Troncarelli.

Oggi pomeriggio dalle ore 17.30, in piazza dei Martini delle Fosse Ardeatine (Piazza di Massa), avrà luogo la festa di fine campagna elettorale.

I fatti sono sotto gli occhi di tutti: Salvini non è tornato a Civita Castellana, Caprioli, il candidato per la Lega, si è rifiutato di partecipare al confronto pubblico con Tonino Zezza alla presenza di giornalisti e dei cittadini. Viceversa il candidato sindaco del PD Tonino Zezza, qualora fosse eletto, si propone addirittura, di concertare le scelte delle varie priorità insieme ai cittadini stessi, tenendo fede alla promessa di essere “un sindaco tra le persone”.

Comitato Elettorale per Tonino Zezza Sindaco