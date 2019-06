Il weekend del Castello di Santa Severa con Arte di strada

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Un intensissimo weekend quello dell’8 e 9 giugno al Castello di Santa Severa (Roma) nell’ambito del Festival “L’Arte di Strada si mostra”: 4 giorni dedicati all’Arte di Strada, un settore importante e molto amato dello spettacolo dal vivo che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico italiano all’interno di varie tipologie di manifestazioni tra cui gli amatissimi Buskers festivals.

Nel suggestivo Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea in collaborazione con Comune di Santa Marinella e Coopculture, sono in corso spettacoli, concerti, arte circense, laboratori, aree espositive, mercatini vintage (Hippie Market) e street food.

Tantissimi gli artisti che animeranno le ultime due giornate, sabato 8 e domenica 9 giugno: il Circo El Grito con lo Spettacolo “Scratch & Stretch”, Lucignolo, Daniela a la Giocoleria, Fabrizio Zampollini, Novella Morellini, Piccola Grande Aurora, Drumbo, Lorenzo Ritondale, Gran Lebusky, Guglielmo Bartoli & Milena Frantellizzi, Godiè, Federica Fattori, Simona Sarti, le street band Lestofunky, Sussinfunky, Sbandati, Catapulta e Scuola Romana di Circo.

A coronare la molteplice esperienza artistica, un’area dedicata allo Street Food e l’Hippie Market.

Le due giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno presentano un incredibile ventaglio di appuntamenti: alle 10.30 nel Cortile della Guardia-Spianata dei Signori apre l’Hippie Market e dalle 15.30 (in Piazza delle Barrozze prenderanno avvio l’Area espositiva Festival e Laboratori organizzati dalle Scuole di Circo.

Dalle 18.30 fino a notte fonda si terranno i vari spettacoli di arte circense, tra teatro, danza e giocoleria, tra cui lo Spettacolo “Scratch & Stretch” del Circo El Grito

Da segnalare il Workshop “Fire Dance studio retreat” a cura di Lucignolo e Rocco Tedesco.

Questo grande evento è stato ideato nel 2018 in un tavolo di lavoro tenutosi al Castello di Santa Severa tra i 3 Festival di Arte di Strada finanziati dalla Regione Lazio TolfArte, Via di Banda e Il Carosello festival, e intende essere il primo di una serie di incontri a livello nazionale con l’obiettivo di realizzare una rete dei Festival di Arte di Strada: una sorta di fiera nazionale che metta in rete operatori, festival, artisti e istituzioni, lasciando aperte le porte al pubblico che potrà beneficiare di uno spettacolare intrattenimento e non solo.

Il programma completo e dettagliato è disponibile al link http://www.castellodisantasevera.it/evento/arte-di-strada-al-castello/