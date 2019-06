Municipio III, Aurigemma-Ghera-Colosimo: “No area trasbordo rifiuti via Ninchi a Talenti”

NewTuscia – ROMA – “La situazione dei rifiuti a Roma continua ad essere davvero preoccupante. Si tratta di una vera e propria emergenza. Una amministrazione comunale priva di programmazione e pianificazione che si limita ad adottare la politica della “foglia di carciofo”, cercando con singole iniziative di risolvere un problema complesso, che ad oggi sta causando soltanto disagi alla cittadinanza. Per questo motivo diciamo no all’ipotesi di un’area di trasbordo a Via Ave Ninchi a Talenti nel terzo Municipio, visto che tale eventualità andrebbe soltanto a penalizzare ulteriormente il territorio. Ora, chiederemo un consiglio regionale straordinario sui rifiuti, proprio perché è necessario puntare alla chiusura del ciclo rifiuti, con impianti posizionati lontano dai centri abitati, rispettando le istanze dei nostri quartieri e dei cittadini”

Lo dichiarano in una nota il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma, il Capogruppo e la consigliera di Fratelli d’Italia in regione Lazio Fabrizio Ghera e Chiara Colosimo