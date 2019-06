Martina Corgnati porta le suggestioni degli etruschi nel ‘900 a Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Martina Corgnati ospite a Tarquinia l’11 giugno: la nota storica dell’arte, saggista e cririca d’arte presenterà infatti nella cittadina tirrenica il suo ultimo libro “L’Ombra Lunga Degli Etruschi – echi e suggestioni nell’arte del Novecento”, edito da Joahn&Levi.



L’autrice, figlia della famosa c antante Milva e del regista e produttore discografico Maurizio Corgnati, nota anche sul piccolo schermo grazie ad apparizioni a Sanremo e Domenica In, sarà uno dei volti dell’esclusiva kermesse “Il Mese Degli Etruschi”.



Il suo libro, “L’Ombra Lunga Degli Etruschi”, è un originale approfondimento del “fenomeno etruschi”, inteso come chiave per vedere l’arte del Novecento sotto una nuova luce, percorrendone i sentieri all’ombra di questo antico popolo.



Attraverso l’ombra degli Etruschi si farà dunque un viaggio nell’Etruria dei pittori e degli scultori: di Enrico Prampolini ad Arturo Martini, Massimo Campigli e Marino Marini, sino all’indimenticato Roberto Sebastiàn Matta. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione fondamentale del bed and breakfast Le Torri di Tarquinia e della libreria-caffè La Vita Nova, sottolineando cosí nuovamente l’impegno dei privati nella valorizzazione del binomio cultura ed intrattenimento.