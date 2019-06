La Stella Azzurra stasera a Roma per il titolo regionale under 15 gold

NewTuscia – VITERBO – Questa sera alle 19,30 sul parquet dell’Arena Altero Felici di Roma, i ragazzi della Stella Azzurra scendono in campo contro il PASS Roma nella gara di finalissima che decreterà la squadra campione regionale del campionato Under 15 Gold, fascia A.

Un percorso eccellente e sempre all’alt ezza della situazione quello espresso dai biancostellati allenati da Maria Chiara Scaramuccia e dagli assistenti Vitali e Capobianchi sotto la supervisione di Umberto Fanciullo con un roster che ha dimostrato nel corso dell’anno una crescita esponenziale sia sotto l’aspetto tecnico che tattico e che rappresenta il fiore all’occhiello delle squadre giovanili biancoblu, peraltro tutte protagoniste di un 2018/2019 da incorniciare.

La partita di stasera si annuncia, come peraltro le precedenti disputate nella post season, impegnativa e da affrontare contro un’avversaria estremamente agguerrita e di notevole livello. Ma il roster viterbese ha saputo in stagione mettere in mostra ottime prestazioni e soprattutto grande attenzione e consapevolezza dei propri mezzi, qualità che certo non mancheranno in questa sfida tanto affascinante quanto prestigiosa.

A difendere i colori viterbesi scenderanno in campo Federico Taurchini, Davide Mancini, Gabriele Nieddu, Pietro Mataloni, Raffaele Alessi, Matteo Bonucci, Leonardo Poli, Tristano Cecchini, Valerio Pollastrelli, Francesco Andreoni, Federico Aronne, Francesco Vito.

Palla a due alle 19,30, sotto la direzione di Falamesca di Anagni e Cicerchia di Palestrina.