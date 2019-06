“Indaco”, mostra fotografica eno-gustativa sensoriale a Grotte di Castro

NewTuscia – GROTTE DI CASTRO – Indaco, è il titolo della mostra fotografica eno-gustativa sensoriale che si svolgerà presso la Sala dell’ex Museo in Vicolo del Fede a Grotte di Castro dal 14 al 16 giugno.

L’evento vede come protagonisti, gli scatti di Tuscia Fotografia con Maurizio Di Giovancarlo e La Casa di Effe Homerestaurant con la cuoca Fabiana Eramo. Maurizio gira la Tuscia catturandone, attraverso i suoi scatti, la bellezza storica e selvaggia di questa terra per certi versi ancora sconosciuta, trasformandoli in emozioni.

Fabiana appassionata di cucina e tradizioni insieme al suo compagno Fabio, porta avanti da diversi anni, attività culturali eno-gastronomiche legate all’ arte e alla cultura. Quello che accomuna queste due realtà è l’amore verso il territorio di Grotte di Castro e il forte senso artistico e culturale. “ La mostra, è una vera e propria esperienza sensoriale evocativa – dicono ad unisono gli organizzatori – dove guideremo i nostri ospiti attraverso un percorso denso di colori ed emozioni visive, abbinando un particolare assaggio, ideato sulla base delle sensazioni trasmesse.

Il tutto accompagnato da un calice di vino ”. Le combinazioni gastronomiche sono realizzate da Fabiana Eramo usando esclusivamente materie prime delle Aziende che coltivano e producono nel territorio. Una sinergia utile per dare a questo evento un’esperienza unica nel suo genere da sperimentare e assaporare contornati in una location dove si respira la storia di un paese e le sue radici profonde.

Immagini, food, musica e poesia sarà il mix speciale di Indaco che vedrà come protagonisti, nel giorno dell’inaugurazione prevista per le ore

19,00 del 14 giugno, la voce narrante e poetica di Fabio D’Amanzio il sound Acustic di Massimo Pasquini e la vocalist Manuela Murreli.

Nella seconda giornata del 15 di giugno il sound Acustic sarà presentato da Luca Clementucci “Brando” con la voce narrante di Fabiana Eramo. La mostra terminerà domenica 16 giugno con entrata libera.