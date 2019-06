Giove, paese in festa per patrono San Giovanni Battista

NewTuscia – GIOVE – Arte, musica, spettacoli e gruppi folkloristici da tutto il mondo per l’edizione 2019 della festa di San Giovanni Battista e per l’estate a Giove. Le iniziative per il patrono sono organizzate dal comitato San Giovanni 2019 presieduto da Marco Iacarelli ed hanno il patronio del Comune. Il via il prossimo 21 giugno per tre giorni di feste fino al 24 agli impianti sportivi del paese. Fra gli appuntamenti più attesi il concerto che terrà domenica 23 Enrico Nigiotti.

“L’evento dà il via all’estate giovese, fatta di tante attrattive per i cittadini e per i turisti che potranno anche gustare i piatti della tradizione locale”, dicono il sindaco, Alvaro Parca, e l’assessore Elisabetta Pevarello. La festa del patrono e tutte quelle in programma per l’estate – sottolineano sindaco e assessore – sono il risultato importante della collaborazione tra associazioni locali e amministrazione comunale che garantisce il proprio supporto con contributi economici anche per quanto riguarda le attività da mettere in campo per ottemperare alle stringenti norme sulla sicurezza”.