FedScherma Lazio, Campioni d’Italia assoluti il formiano Russo e l’ariccina Ciaraglia

NewTuscia – PALERMO – Iniziano con un doppio successo laziale i Campionati Italiani Conad Palermo2019. L’affascinante proscenio di piazza Bellini, ai piedi delle cupolette di San Cataldo, ieri ha fatto da scenario alla prima giornata di gara che ha visto trionfare un formiano e una ariccina.

Finale tra outsiders nella spada maschile. A salire sul gradino più alto del podio è stato Andrea Russo del Club Scherma Formia. Per il minturnese il successo è giunto al minuto supplementare con la stoccata del 13-12 contro il torinese in forza al Centro Sportivo Carabinieri, Daniel De Mola.

“E’ la più bella soddisfazione della mia carriera, non me lo aspettavo: pensate che addirittura avevo l’aereo di ritorno per le 19.30…”, questo il commento emozionato del neo campione italiano Andrea Russo.

Sul terzo gradino salgono poi Andrea Santarelli delle Fiamme Oro fermato dalla stoccata del 15-14 in semifinale da Andrea Russo, e Lorenzo Buzzi (Esercito), sconfitto 15-12 da Daniel De Mola.

Andrea Russo, oltre al titolo italiano, ha vinto anche il trofeo “Carlo Carnevali” e la prima edizione del premio “Agesilao Greco”.

Nella sciabola femminile, invece, è Sofia Ciaraglia la neo campionessa italiana. L’atleta ariccina delle Fiamme Oro ha piazzato la stoccata del 15-14 con cui ha superato la portacolori delle Fiamme Gialle, Irene Vecchi, nell’assalto di finale.

In precedenza Sofia Ciaraglia aveva dirottato sul terzo gradino del podio Benedetta Taricco del Comando Aeronautica Roma col punteggio di 15-5, mentre Irene Vecchi aveva superato l’altra under20, Giulia Arpino del Club Scherma Roma per 15-12.

“Inaspettato questo successo per me, non ho parole per descrivere l’emozione che sto provando – ha commentato subito dopo la vittoria l’atleta romana – sono davvero contenta per questo risultato”.

CAMPIONATI ITALIANI CONAD PALERMO2019 – SPADA MASCHILE – Palermo, 06 giugno 2019

Finale

Russo (Cs Formia) b. De Mola (Carabinieri) 13-12

Semifinali

Russo (Cs Formia) b. Santarelli (Fiamme Oro) 15-14

De Mola (Carabinieri) b. Buzzi (Esercito) 15-12

Quarti

Russo (Cs Formia) b. Cimini (Esercito) 15-13

Santarelli (Fiamme Oro) b. Di Veroli (Fiamme Oro) 10-9

De Mola (Carabinieri) b. Tagliariol (Aeronautica) 12-11

Buzzi (Esercito) b. Garozzo (Carabinieri) 15-12

Classifica (39): 1. Andrea Russo (Cs Formia), 2. Daniel De Mola (Carabinieri, 3. Lorenzo Buzzi (Esercito), 3. Andrea Santarelli (Fiamme Oro), 5. Gabriele Cimini (Esercito), 6. Matteo Tagliariol (Aeronautica Militare), 7. Davide Di Veroli (Fiamme Oro), 8. Enrico Garozzo (Carabinieri).

CAMPIONATI ITALIANI CONAD PALERMO2019 – SCIABOLA FEMMINILE – Palermo, 06 giugno 2019

Finale

Ciaraglia (Fiamme Oro) b. Vecchi (Fiamme Gialle) 15-14

Semifinali

Vecchi (Fiamme Gialle) b. Arpino (Cs Roma) 15-12

Ciaraglia (Fiamme Oro) b. Taricco (Com. Aeronautica) 15-5

Quarti

Vecchi (Fiamme Gialle) b. Passaro (Fiamme Oro) 15-6

Arpino (Cs Roma) b. Baldini (Esercito) 15-10

Taricco (Com. Aeronautica) b. Mormile (Esercito) 15-14

Ciaraglia (Fiamme Oro) b. Navarria (Esercito) 15-5

Classifica (38): 1. Sofia Ciaraglia (Fiamme Gialle), 2. Irene Vecchi (Fiamme Oro), 3. Giulia Arpino (Club Scherma Roma), 3. Benedetta Taricco (Comando Aeronautica Roma), 5. Eloisa Passaro (Fiamme Oro), 6. Caterina Navarria (Esercito), 7 Chiara Mormile (Esercito), 8. Benedetta Baldini (Esercito).

Federazione Italiana Scherma