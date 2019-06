Confartigianato Imprese Umbria, Paolo Crepet : Educare alla passione con passione

NewTuscia – TERNI – Riceviamo e pubblichiamo. Confartigianato Imprese Umbria organizza la Scuola per Genitori “Insieme per Crescere” sinonimo di un’iniziativa di successo, che coinvolge in un circuito virtuoso genitori, educatori ed esperti, e pone al centro dell’attenzione la famiglia e le esigenze educative dei genitori.

Ieri sera, in Confartigianato Terni il primo appuntamento con Paolo Crepet psichiatra, sociologo, scrittore, la cui autorevolezza bene individua la portata e le metodiche dell’iniziativa.

La numerosissima platea ha ascoltato e interagito durante la lezione del Professore che ha ampiamente spiegato cosa per lui, significa “Educare alla passione con passione”.

Il ciclo di seminari che riprenderà a settembre prevede Relatori e noti al pubblico per la loro sensibilità; toccheranno questioni cruciali come il disagio adolescenziale e giovanile, la relazione educativa, la scuola, lo studio e la ricerca di un impiego, i vari ruoli all’interno della famiglia e i mutamenti che stanno subendo, gli ambiti esterni in cui i ragazzi mettono alla prova gli insegnamenti e gli esempi ricevuti, i rischi che oggi corrono con le nuove tecnologie, etc.