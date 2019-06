Appello al voto di Caprioli (Lega)

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Siamo quasi arrivati all’importante appuntamento del 9 Giugno, al ballottaggio che decreterà il nuovo Sindaco di Civita Castellana.

In qualità di Candidato della coalizione Lega – Fratelli d’Italia – lista civica “Noi con Civita Castellana”, mi auguro innanzitutto che in tanti andrete a votare e che in questo modo possiate esprimere la vostra opinione e contribuire a decidere il futuro della cittadina in cui abitate, che di certo avrete a cuore.

Se mi sceglierete, so che ci saranno da affrontare molte situazioni complesse e che non sempre sarà semplice trovare una soluzione, ma quello che vi garantisco è che sin dal primo giorno io e la mia squadra ci impegneremo, con serietà e caparbietà, a risolvere i problemi, a partire dal centro storico fino ad arrivare alle frazioni e alle località periferiche spesso dimenticate.

Contiamo di riorganizzare la macchina amministrativa, al fine di recuperare le risorse finanziarle necessarie per realizzare tutti gli interventi che abbiamo in mente.

Sicuramente non saranno tutte rose e fiori, ma sono convinto che, ascoltando i cittadini e collaborando con loro, si potrà fare tanto per risollevare Civita.

Vorrei concludere con una frase che mi piace ripetere perché per me è emblematica di ciò che dovrebbe essere la politica, in particolare quando si tratta di amministrare una realtà come quella di un Comune, dove il contatto umano è fondamentale:

“Sto tra la gente, anch’io sono la gente; l’ho incontrata, l’ho ascoltata e so che vuole una cosa sola: CAMBIARE”.