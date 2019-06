Torri di Cesi, oggi un sopralluogo dell’assessore Melasecche

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Occorre intervenire immediatamente per la messa in sicurezza delle torri e del sistema difensivo di Cesi-Sant’Erasmo. Lo comunicherà oggi stesso l’assessore ai lavori pubbliciEnrico Melasecche alla Sovrintendenza dell’Umbria, attraverso una specifica lettera.

L’assessore Melasecche ha effettuato stamattina un sopralluogo a Sant’Erasmo insieme ai tecnici comunali e a un tecnico della Sovrintendenza.

“Le torri medievali e i resti del sistema murario si trovano in condizioni statiche precarie, in alcuni casi preoccupanti. Per ora – sottolinea Melasecche – si tratta di salvare il salvabile con procedure urgentissime e evitare altri pericoli, dopo il crollo parziale di una delle torri avvenuto nelle scorse settimane a causa delle forti precipitazioni”.

“In un secondo momento dovremo però coinvolgere Governo, Ministeri e Sovrintendenza per restituire dignità e attrattività a questo straordinario insieme di monumenti storici e siti archeologici che rendono unica la montagna di Cesi, non soltanto le mura medievali che potrebbero essere valorizzate come a Ferentillo, ma l’enorme patrimonio archeologico che va da Cesi a Sant’Erasmo, con le sue mura poligonali, fino al tempio di Torre Maggiore”. L’assessore Melasecche ha chiesto ai tecnici di lavorare su un progetto complessivo e coinvolgere associazioni e cittadini anche attraverso specifiche raccolte fondi, a cominciare dal cinque per mille.