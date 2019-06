Terni. Parte la nuova fase di Generazione X

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Nuova fase per Generazione X, il percorso avviato nel 2012 in occasione dell’anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni ed inserito oggi all’interno del macro-contenitore di Agenda Urbana, programma finanziato dalla Commissione Europea che, a livello sociale, prevede di intervenire attraverso strumenti e servizi per ridisegnare, secondo una visione innovativa di territorio, il sistema locale di welfare improntato su politiche sociali attive e di crescita di comunità.

Durante la conferenza stampa di presentazione al centro sociale Guglielmi (in vico della Fontanella), è stato illustrato “AttivaMente: generazioni in gioco per la comunità” in presenza del presidente dell’Ancescao Lorenzo Gianfelice, dell’assessore ai servizi sociali e welfare Marco Celestino Cecconi e della responsabile del servizio per il Comune di Terni.

“Siamo parlando di attività inclusive e intergenerazionali che – dichiara l’assessore al welfare Marco Celestino Cecconi – coinvolgono i centri sociali per anziani ed i giovani. Mi piace pensare che i progetti siano calati nella realtà di tutti i giorni e che le attività siano sistematiche e volte a supportare azioni che favoriscano il ruolo attivo della persona anziana con interventi di prossimità e socialità”.

“Generazioni X – prosegue Cecconi – permette, inoltre, di avviare attività che favoriscono la trasmissione di saperi e la mutua formazione inter/intragenerazionale attraverso la valorizzazione delle esperienze personali e professionali. Si tratta – prosegue l’assessore – di progettualità per la città, che accrescono il capitale sociale, la creazione di legami per la coesione sociale e il potenziamento del lavoro di rete con i soggetti del territorio mossi da comuni obiettivi”.

In linea con le finalità individuate, la città si animerà di eventi teatrali, iniziative di animazione in piazza, seminari, laboratori a carattere intergenerazionale, attività per la promozione della salute, incontri che prevedono lo scambio di saperi e le conoscenze tra generazioni diverse.

L’amministrazione comunale promuove il progetto per valorizzare gli interventi sussidiari di comunità in chiave intergenerazionale, al fine di favorire processi di co-progettazione tra l’amministrazione stessa gli istituti scolastici, i soggetti associativi, i centri sociali anziani ed i cittadini in un’ottica di governance partecipata.