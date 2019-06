Sala piena per i primi due appuntamenti dell’Integration Film Festival, pronto il terzo

NewTuscia – VITERBO – E’ piacevolmente buono il risultato delle prime due date dell’Integration Film Festival nella Galleria di Teatro Caffeina: sala piena sia per Blackkklansman accompagnato da Eva Giovannini sia per Motel Woodstock raccontato da Flavia Perina. Due appuntamenti per approfondire con leggerezza ma anche con attenzione e interesse uno dei più spinosi temi del dibattito pubblico contemporaneo, raccontato dalla macchina da presa di registi e autori cinematografici contemporanei. Un ciclo di proiezioni che è appena all’inizio e che è pronto a coinvolgere il pubblico di Viterbo e dei tanti appassionati che arrivano da fuori città in incontri culturali, di approfondimento e di riflessione politica.

Domani, venerdì 7 giugno 2019, è il turno di “Il diritto di contare”, la grande storia tratta da un libro bestseller e campione di incassi al box office Usa; per la regia di Theodore Melfi, “Hidden figures” è la storia, appunto, di tre “persone nascoste” dietro alla corsa allo spazio della NASA negli anni ‘60: la fisica e matematica afroamericana Katherine Johnson, insieme alle sue colleghe Dorothy Vaughan, supervisore tecnico, e all’aspirante ingegnere Mary Jackson, tutte e tre donne nere negli Stati Uniti delle lotte per i diritti civili, furono le prime tre afroamericane ad acquisire posizioni di rilievo all’interno del programma spaziale USA. Incalzata dai successi dell’Unione Sovietica, l’agenzia spaziale americana tentò di accelerare il proprio ritmo di marcia: fu anche grazie alle tre scienziate, inizialmente emarginate e discriminate, che la Nasa riuscì a raggiungere i propri successivi e celebri successi, fra cui il lancio delle navette Apollo 11 e 13, la cui traiettoria venne calcolata proprio da Katherine Johnson.

Con noi per commentare questa storia di coraggio Alessandro Cozzolino, scrittore, autore e coach che propone sugli scaffali delle librerie italiane “Volevo solo essere felice” per Centauria Libri. Per accogliere al meglio gli appassionati e gli interessati, a fianco della formula di ingresso al film che è completamente gratuita Bistrot Caffeina propone in offerta il proprio servizio aperitivo a buffet a partire dalle h19.45, al prezzo di 7 € con consumazione inclusa.