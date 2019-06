Promozione del libro e della lettura, i ragazzi del liceo Santa Rosa in visita a Palazzo dei Priori

NewTuscia – VITERBO – Passeggiata racconto e lezione di storia a Palazzo dei Priori per gli studenti delle classi terze e quarte del Liceo delle scienze umane e musicale Santa Rosa da Viterbo. Nei giorni scorsi, accompagnati dal professor Antonello Ricci, i ragazzi hanno visitato le sale nobili del palazzo comunale. “Una prima uscita esplorativa per un progetto dedicato a libri e biblioteche – ha spiegato Ricci al sindaco Giovanni Maria Arena che li ha accolti -.

Un progetto che ha visto il “Santa Rosa” nell’Olimpo italiano delle quaranta scuole premiate, unica realtà per la Tuscia, con un progetto altamente innovativo. L’esperienza formativa riprenderà a settembre, con l’obiettivo di realizzare una passeggiata/racconto sul tema del libro, condotta, narrata, letta e musicata dalle nostre allieve e dai nostri allievi e destinata agli studenti più giovani della media Fantappié e della primaria Concetti”. Il sindaco Arena si è complimentato con i ragazzi per l’ottimo risultato conseguito. “La storia non è solo sui libri che studiate – ha detto il primo cittadino rivolgendosi ai ragazzi – è anche intorno a voi, in città, e in luoghi come questo Palazzo che state visitando insieme al vostro professore”.