Parco Demostene Carosi, affidamento della gestione

NewTuscia – CORCHIANO – Rendiamo noto ai cittadini di Corchiano che nelle settimane scorse, su richiesta dell’Associazione Pro Loco, l’Amministrazione Comunale ha deliberato l’affidamento della gestione del Parco pubblico con annesso chiosco bar, sulla base di un progetto di rilancio e riqualificazione del nostro Parco che ha l’obiettivo di riportarlo pian piano agli antichi splendori e tutto questo in forma completamente volontaria e gratuita.

La minoranza non ha saputo fare di meglio che un esposto denuncia addirittura all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che alleghiamo.

Questa è solo l’ultima dimostrazione, per chi avesse ancora dei dubbi, che oggi a Corchiano ci sono tante persone che amano il proprio paese e, nonostante le tante difficoltà, si impegnano giorno dopo giorno con dedizione e sacrificio per tenere alto il nome di Corchiano, valorizzarne le bellezze, mantenere e riscoprirne le tradizioni, migliorare la qualità della vita delle persone e provare a ricostruire un futuro per il nostro paese; mentre dall’altra c’è chi vuole soltanto sfasciare la nostra comunità seguendo la logica perversa del “tanto peggio tanto meglio”.

Ma noi non ci arrendiamo, continuiamo ad andare avanti, nella convinzione profonda che lavorare per il bene del nostro paese è l’unica modalità per superare qualsiasi difficoltà.

L’Amministrazione Comunale di Corchiano