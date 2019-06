Lazio, Palozzi: “Preoccupati per stato comatoso sanità”

NewTuscia – ROMA – “Conferma tutte le nostre preoccupazioni sullo stato comatoso della sanità del Lazio quanto emerge dall’IPS, l’Indice di Performance Sanitaria, realizzato dall’Istituto Demoskopika. Per quanto riguarda la nostra regione, infatti, la piena e concreta efficienza del sistema sanitario continua a latitare, con il Lazio che si colloca in coda alla classifica per quanto concerne il minor livello di soddisfazione, pari mediamente al 20%.