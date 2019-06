Istituto Paolo Savi di Viterbo: assegnazione del “Premio Don Armando Marini”

NewTuscia – VITERBO – Per il giorno 08.06.2019 sono previste le seguenti attività: dalle ore 9 alle ore 10: la classi III A tur e IV C sia scenderanno in Aula Magna per l’assegnazione del “Premio Don Armando Marini” a due loro compagni di classe.

Dalle ore 12 al termine delle lezioni: tutte le classi si recheranno in Palestra per le premiazioni di merito degli alunni dell’a.s. 2017/2018; a seguire il ringraziamento di D. Arruzzolo per la raccolta da parte degli alunni del Savi per l’Emporio Solidale; a chiusura dell’ Anno Scolastico i saluti della Dirigente.