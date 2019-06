Giusy Ferreri in concerto a Canepina per Santa Corona

NewTuscia – CANEPINA – Sarà Giusy Ferreri l’ospite di primo piano dei festeggiamenti patronali in onore di Santa Corona, in programma a Canepina dal 6 al 9 giugno 2019. La cantautrice siciliana si esibirà sul palco di Piazzale I Maggio nella serata di sabato 8 giugno alle ore 21.30. Un concerto, a ingresso gratuito, che si preannuncia elettrizzante e pieno di energia, con una delle artiste di maggior successo in Italia negli ultimi anni, costantemente al vertice delle classifiche, contraddistinta da una voce davvero unic a e inconfondibile.

Nata a Palermo nel 1979 e cresciuta in provincia di Milano, Giusy Ferreri partecipa fin da bambina a concorsi canori e dai quattordici anni si dedica allo studio di canto, chitarra e pianoforte, esibendosi in seguito con piccoli gruppi locali e quindi da solista. Dopo la delusione di vedersi scartato un suo brano alle selezioni di Sanremo Nuove Proposte nel 2005, partecipa nel 2008 alla prima edizione italiana di “X Factor“, arrivando seconda e raggiungendo il successo con il brano “Non ti scordar mai di me” subito seguito da “Novembre“. Nel 2010 è la prima e finora unica cantante femminile italiana ad aver vinto il premio internazionale European Border Breaker Awards.

Giusy Ferreri ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo, con i brani “Il mare immenso” (2011), “Ti porto a cena con me” (2014) e “Fa talmente male” (2017) e nel 2018 ha vinto il Wind Summer Festival con “Amore e capoeira“, un vero e proprio tormentone estivo in cui canta insieme a Takagi & Ketra e con i quali firma anche l’ultimo “Jambo” destinato a diventare l’ennesima hit nell’estate 2019. Suo anche “Roma-Bangkok“, straordinario successo del 2015 in cui Giusy duetta con Baby K e vincitore di nove dischi di platino. Quattro gli album finora pubblicati: “Gaetana” (2008), “Fotografie” (2009), “Il mio universo” (2011), “L’attesa” (2014) e “Girotondo” (2017), mentre a inizio 2019 è uscito il singolo “Le cose che canto“.

Il concerto di Giusy Ferreri è soltanto uno dei tanti appuntamenti del cartellone proposto dal Comitato Festeggiamenti Santa Corona 2018-2019, presieduto da Ottavio Ciula, in collaborazione con il Comune di Canepina e le realtà locali. Da sottolineare, tra gli altri, i concerti dei Ramiccia (6 giugno, ore 21.30) e di Simone Gamberi (9 giugno, ore 21.30), lo spettacolo dei maestri di tango argentino Samantha Dispari e Santiago Fina seguito dallo show del comico Nino Taranto (9 giugno, ore 18), la tradizionale processione con la Macchina di Santa Corona (9 giugno, ore 9), la nuova commedia dialettale del Gruppo Spontaneo Canepinese (7 giugno, ore 21) e la manifestazione con gli ex ciclisti Roberto Petito e Stefano Colagè (8 giugno, ore 15.30).