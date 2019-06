Due mattinate di visita ed approfondimenti sui progetti in corso per la riqualifica della necropoli di Norchia

NewTuscia – VITERBO – Dopo la sua presentazione “ufficiale”, lo scorso 22 marzo, l’Associazione culturale Amici di Norchia, organizza durante le mattinate dei prossimi 8 e 9 giugno (dalle 10,30) due appuntamenti nella sua sede (Strada Borgherolo 4, Viterbo, presso l’Agriturismo “Il Marrugio”) in cui si offre l’opportunità di visitare l’area archeologica e naturalistica della spettacolare necropoli etrusca e di conoscere le nuove prospettive e progetti futuri dell’Associazione che hanno come obbiettivo principale lo sviluppo turistico, culturale ed enogastronomico del territorio con particolare attenzione all’area naturalistica e archeologica di Norchia, ovviamente in accordo con la famiglia di Carlo Stelliferi, proprietaria del terreno, e con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale. Come ad esempio favorire lo sviluppo del turismo; potenziare e promuovere l’informazione turistica, organizzare e pubblicizzare eventi, manifestazioni e giornate come queste dell’8 e del 9 giugno che vogliono essere una forma di inclusione sociale con il territorio stesso, una maniera per sensibilizzare le persone e tutto il pubblico in generale della bellezza e unicità di Norchia. Ovviamente, in queste intraprese, non si è mai abbastanza ed i fondatori dell’associazione, visti gli elogi e consensi ricevuti dalle istituzioni, dagli esperti e dai concittadini a dimostrazione di quanto stia a cuore la valorizzazione del sito, sono fiduciosi che, come hanno espresso coralmente: “in molti aderiranno al progetto diventando come noi Amici di Norchia.”

Dunque, non resta che partecipare numerosi (previa, per ovvie questioni organizzative, prenotazione ai numeri: 375.5613467 – 328.9068207) a queste iniziative al termine delle quali verrà offerto un gustoso aperitivo a base dei prodotti provenienti dalle aziende degli attuali Soci.