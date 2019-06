CRI San Gemini, raccolta fondi per l’acquisto di un’ambulanza

NewTuscia – SAN GEMINI – Sabato 8 giugno, torna l’evento organizzato dai volontari della Croce Rossa italiana del gruppo di San Gemini per la raccolta fondi da destinare all’acquisto di un’ambulanza.

Un appuntamento importante per gli organizzatori della serata e per tutta la comunita’, per passare una serata in compagnia e unire il divertimento all’utilita’ sociale.