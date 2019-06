Cerimonia di consegna del diploma di laurea e Testimonial day al Polo Universitario di Civitavecchia

NewTuscia – VITERBO – Si è svolto oggi al Polo Universitario di Civitavecchia il Testimonial day: occasione concreta di confronto con il mondo del lavoro si pone come valida opportunità di orientamento e di formazione per studenti e laureati. Nella giornata anche la cerimonia di consegna dei diplomi di Laurea Triennale e Magistrale da parte del Rettore Alessandro Ruggieri alla presenza dei Direttori dei dipartimenti Giorgio Prantera e Stefano Ubertini.

La giornata si è aperta con i saluti del presidente del Consorzio Università per Civitavecchia professor Enrico Maria Mosconi a cui hanno fatto seguito i saluti del magnifico Rettore, del sindaco di Civitavecchia Antonio Cozzolino e della presidente della Fondazione CARICIV Gabriella Sarracco. Poi le testimonianze di management sui temi dell’imprenditoria e dell’ambiente in vari settori produttivi. Sono intervenuti Marianna Naddeo e Daniele Canini di “Mondo Convenienza”, Giancarlo Cangani presidente della società Port Utitlities, Paolo Ferrazza Amministratore delegato della L.N. Age ed in ultimo Maurizio Corazzi della Alter Eco Disposable che hanno esposto degli interessanti contributi delle loro esperienze sul campo.

Erano presenti anche il presidente di Unindustria Stefano Cenci e Luigi Campitelli direttore degli “Spazio Attivo e Open Innovation” di LazioInnova. All’esterno del Polo Universitario, numerose imprese con info-point a disposizione dei ragazzi per interagire, fornire materiale e prendere curriculum. Finite le testimonianze, 5 team di studenti hanno presentato, coordinati da Eleonora De Risi Spazio attivo Lazio Innova di Civitavecchia, dei progetti di idee innovative realizzati nell’ambito del programma Laboratorio Blu promosso da Lazio Innova in collaborazione con il Polo Universitario di Civitavecchia. Alla fine una giuria ha selezionato i due vincitori. I progetti vincenti realizzati dagli studenti Valeria Nicolini e Lara Maritano hanno vinto il primo premio; Marco Nasso e Mattia Gianvincenzi il secondo premio. E’ seguita poi la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea .

Al termine è stato proiettato il trailer del film Velia la fanciulla Etrusca realizzato nell’ambito di un progetto culturale volto alla promozione del territorio sotto la regia di Pietro Giorgetti e con il contributo degli studenti. Durante tutta la giornata i ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrare le aziende, consegnandogli i propri curricula ed hanno interagito con le stesse le quali hanno illustrato loro le opportunità di tirocini formativi e svolto colloqui informativi. Al termine il professor Enrico Maria Mosconi ha presentato il Master di I livello in finanza competitiva e europrogettazione.