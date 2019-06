Cantieri, Fusco: accelerazione completamento Orte-Civitavecchia, sostegno a territori

NewTuscia – VITERBO – “L’approvazione dell’ordine del giorno da me proposto al decreto Sblocca Cantieri da parte dell’Aula, che impegna l’esecutivo alla costituzione di un comitato di vigilanza per l’attuazione degli interventi di completamento della “Statale 675 Umbro-Laziale” nel tratto finale Orte-Civitavecchia, rappresenta un nuovo traguardo raggiunto dal governo nella sua politica di sostegno alle economie e prerogative dei territori. La Lega non farà mai mancare la propria vicinanza alle comunità che da anni attendono il completamento di grandi e piccole opere fondamentali per l’armonico sviluppo delle realtà produttive locali, da sempre cuore pulsante della nostra economia”.

Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Umberto Fusco.