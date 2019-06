NewTuscia – VITERBO – Sono aperte le iscrizioni ai campus estivi Educamp 2019 della provincia di Viterbo. Si parte con la Scuola Marescialli dell’Aeronautica (SMAM) dove si potrà partecipare nelle settimane 17/21 e 24/28 giugno. A luglio il campus sportivo si sposterà nella cornice del parco dei monti Cimini per le settimane 1/5 e 8/12 luglio. Per iscrizi oni e info http://www.educamp.coni.it/educamp.html

La SMAM è situata a 2 km dal centro della città. La location prevedere: – spazi aperti dove organizzare attività multi sportive: Campi da calcio, pallavolo, basket, Piscina; – spazi al chiuso (hangar) per avverse condizioni atmosferiche. Attività sportive: Atletica, Badminton, Calcio, Danza, Ginnastica, Golf, Hockey, Judo, Mini Sub, Nuoto, Pallacanestro, Pallavolo, Rugby, Tennis Tavolo, Tiro a Segno, Scacchi, Vela.

Periodo: dal 17 Giugno al 21 Giugno Periodo: dal 24 Giugno al 28 Giugno.

Il Parco dei Cimini, è situato a 800 metri s.l.m. tra la riserva naturale del lago di Vico e le pendici del Monte Cimino. Un’incantevole Bio lago fa da cornice all’ambiente naturale in cui si trova. La location prevedere: – spazi aperti dove organizzare attività multi sportive: Campi da calcetto e da pallavolo; Biopiscina; Parco avventura; Tiro con l’arco; Fattoria didattica; Equitazione; – spazi al chiuso per avverse condizioni atmosferiche. Attività sportive: Atletica, Badminton, Bocce, Calcio, Canoa, Equitazione, Ginnastica, Golf, Hockey, Judo, Mini Sub, Mini Moto, Nordic Walking, Nuoto, Pallacanestro, Pallavolo, Parco Avventura, Rugby, Taekwondo, Tiro a Segno, Tiro con l’arco, Tennis Tavolo, Scacchi, Scherma

Periodo: dal 01 Luglio al 05 Luglio Periodo: dal 08 Luglio al 12 Luglio