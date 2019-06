Anagrafe Terni, gli sportelli sono stati dotati di Pos

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Gli uffici dell’Anagrafe del Comune di Terni, in corso del Popolo, sono stati dotati di Pos, terminali elettronici per il pagamento tramite Bancomat o carte di credito. Entro giugno un Pos sarà attivo anche nella sede dell’ex Circoscrizione Colleluna. I Pos potranno essere utilizzati per i versamenti relativi al ritiro delle carte d’identità elettroniche.

“I Pos velocizzeranno le operazioni e forniranno un servizio aggiuntivo ai cittadini”, dice l’assessore alla digitalizzazione e ai servizi al cittadino Sonia Bertocco. “Questo è uno degli interventi che vanno nella direzione di realizzare un’amministrazione sempre più digitale e smart”. I pagamenti per le carte d’identità possono essere effettuati anche tramite PagoPA – PagoUmbria.

Consigli e suggerimenti per accedere a questo servizio possono essere ottenuti dai cittadini presso gli uffici dell’anagrafe in Corso del Popolo, oppure presso l’Urp/Sportello del Cittadino di via Roma.

Inoltre attraverso l’area servizi on line del sito del Comune di Terni è possibile accedere ai servizi a forte interattività messi a disposizione dal Comune, sportelli virtuali sempre aperti per richiedere certificati, autorizzazioni, pagare multe, ecc. nel rispetto della privacy e in assoluta sicurezza.