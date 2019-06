Valentano incontra gli artisti di via Margutta. Al via l’estate Valentanese

NewTuscia – VALENTANO – Strepitoso inizio d’estate per la comunità Valentanese che, venerdì 7 giugno, vedrà la Rocca Farnese tingersi dei colori delle bellissime opere degli artisti di via Margutta. Cultura e arte al centro dell’ “Art Festival Valentano incontra gli astisti di via Margutta”, che vedrà il taglio del nastro alle 16.30 presso il complesso museale, per poi proseguire alle 18.30 con uno particolare spettacolo di danza orientale fusion tra le opere in mostra a cura di Alma Flaca e Francesco Alex Avallone, insieme ai ragazzi della palestra Physis di Canino.

Opere d’arte di grande valore artistico che raccontano la passione per i colori di Claudia Cecconi, la fantasia delle figure geometriche di Fabiola di Tella, l’armonia delle figure umane di Cristina Giovannucci, la prospettiva di Fausto D’Orazio, l’estro di Fiorella Fiore, la magia nascosta in un ciocco di legno creata da Francesco Scanu Lussu, l’interessante punto vista sulla realtà di Luciano Fabbrizio e la particolare visione della storia di Lanfranco Finocchioli. ” E’ per noi un grandissimo onore poter ospitare gli artisti di via Margutta presso la nostra Rocca Farnese – ha dichiarato il sindaco Stefano Bigiotti – Credo sia un’occasione unica per la comunità per poter ammirare una mostra di largo respiro artistico e culturale a livello nazionale, e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione di questo importante evento”.

Giovedì 6 sarà invece possibile apprezzare i lavori dei piccoli pittori della scuola dell’infanzia, sul tema “Il paese che amo”. Sabato mattina dalle 10 i Maestri della pittura e della scultura di via Margutta saranno protagonisti di alcuni interessanti laboratori artistici aperti al pubblico, mentre la sera il piazzale La Ripa farà da cornice a “CenArte”, cena spettacolo con gli artisti accompagnata da “I trovatori del giglio” e “I tre pazzi avanti”. Il pomeriggio di sabato sarà animato dalla cerimonia di apertura della manifestazione “Sportinsieme”, organizzato dalla Pro loco, che proseguirà con alcune interessanti iniziative sportive. “Ringrazio la Pro loco e tutte le associazioni che hanno contribuito all’organizzazione di questo weekend ricco di eventi – ha proseguito il sindaco – che rispondono ad un’offerta varia e interessante e che coinvolge diversi tipi di target. Ci incontreremo tutti poi a Cenarte, organizzata dal centro ricreativo Santa Lucia Filippini, per una serata di intrattenimento e buona tavola”.