Le cantine del Tarquinia Lido Bollicine Summer Fest

NewTuscia – TARQUINIA – Veneto Lazio e Puglia. Ecco le regioni scelte dagli organizzatori del Tarquinia lido bollicine summer fest che si potranno trovare nei tre punti di degustazione sul lungomare.Dalla bassa pianura veneta, terra di una lunga e rinomata produzione vinicola, alle colline vulcaniche del lago di Bolsena e alle campagne aspre e generose di Alberobello. Tre prestigiose cantine italiane, l’Azienda agricola Dissegna di Annone Veneto, l’Antica cantina Leonardi di Montefiascone e la Cantina museo Albea di Albero Bello, promuoveranno e faranno degustare le loro eccellenze.

“Se le persone vorranno trascorrere il weekend del solstizio d’estate in riva al mare, all’insegna del buon bere, della musica live e del divertimento, il Bollicine summer fest è la manifestazione ideale – affermano gli operatori balneari -. Non solo, potranno visitare la nostra splendida città e un territorio unico. Siamo all’edizione “zero” e aver coinvolto nel progetto tre importanti cantine è motivo di soddisfazione”.Nelle due serate, il 21 e 22 giugno, dalle 19 alle 24, sarà possibile sorseggiare le bollicine acquistando un ticket da 3 euro, per una degustazione, o un carnet da 10 euro, per quattro degustazioni. Ad animare la due giorni (dalle 19 nei locali che aderiscono all’iniziativa con aperitivo dedicato), dalle 21, musica dal vivo, animazione per bambini e gli spettacoli degli artisti di strada sul lungomare di fronte a viale dei Tritoni, viale delle Sirene e viale Cristoforo Colombo (accanto agli stand delle degustazioni).

“Ogni punto di assaggio vedrà la presenza di un sommelier che presenterà le etichette e risponderà alle domande e alle curiosità degli appassionati delle bollicine – concludono gli organizzatori -. Gli stabilimenti balneari, i ristoranti e i bar che aderiscono all’iniziativa esporranno il logo del festival. A loro interno sarà possibile degustare altre bollicine di eccellenza, per una rassegna che punta alla qualità”. Ideato, finanziato e organizzato dagli operatori balneari il Tarquinia lido bollicine summer fest ha il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia, della Confcommercio Lazio nord e della Proloco Tarquinia. Per seguire gli aggiornamenti basta visitare la pagina facebook e il profilo instagram.