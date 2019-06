Lavori notturni a Terni, area Cospea Village

NewTuscia – TERNI – Il Servizio Idrico integrato eseguirà lavori notturni tra venerdì e sabato prossimi a Terni in zona Cospea. Il cantiere sarà aperto dalle 22 di venerdì alle 4 di sabato ed interesserà in particolar modo l’area del Cospea Village. Oltre a Via Montefiorino e Strada di Cospea.

Durante i lavori potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua.

Nel rispetto della normativa, e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate sia domani che giovedì prossimo, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione inoltre servizi potenziati di contact center per ogni necessità ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.